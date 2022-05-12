ОГТСУ: транзита через "Сохрановку" не будет до получения Киевом контроля над ГТС

Киев не будет возобновлять транзит газа из РФ в Европу через станцию "Сохрановка", пока не получит контроль над своей газотранспортной системой, заявил Reuters глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По словам собеседника агентства, для транзита всего объёма газа, поставляемого из РФ в Европу, достаточно мощностей украинской станции "Суджа", которая находится на контролируемой Киевом территории.

Раннее в ОГТСУ заявили о форс-мажорных обстоятельствах, которые делают невозможным транзит газа через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков". По словам Макогона, в частности форс-мажорным обстоятельством стали кражи газа на этих объектов, оказавшихся на неподконтрольной Украине территории.

В ОГТСУ сообщили, что по состоянию на 12 мая увеличения транзита российского газа в ЕС через "Суджу" не зафиксировали. Ранее "Газпром" заявил, что перенос объёмов транзита газа из РФ на эту станцию технологически невозможен.