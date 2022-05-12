Коротченко: РФ сможет ответить на военную угрозу с территории Финляндии

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что Россия сможет ответить на военную угрозу с территории Финляндии.

В беседе с газетой Взгляд эксперт рассказал, что Финляндия, как соседняя с РФ нейтральная страна, может быть использована странами НАТО для агрессии против России. Власти уже заявили, что хотят закупить истребители F35 у США. России понадобится около семи лет чтобы развернуть дееспособную инфраструктуру, которая сможет нейтрализовать угрозу.

"Ситуация усложняется ещё и тем, что у финнов есть территориальные претензии к России, которые не оформлены официально, но могут быть выдвинуты в любой момент. На сегодняшний день у России нет таких сил общего назначения, которыми мы сможем быстро и одномоментно парировать эту угрозу. Создание новых группировок войск на границе с Финляндией потребует длительного времени и больших финансовых затрат", — заявил Коротченко.

Коротченко пояснил, что для парирования этой ситуации РФ может передать тактическое ядерное оружие войскам Западного военного округа и на Балтийский флот.

"Для этого нужно установить тактические ядерные боевые заряды на соответствующие носители — ракетные комплексы "Искандер" и крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Прямое ядерное сдерживание не означает нашу агрессию. Но в случае агрессии против нас мы будем вынуждены нанести ответные тактические ядерные удары по территории Финляндии, Швеции, по военным объектам и инфраструктуре НАТО в прилегающих государствах", — резюмировал Коротченко.