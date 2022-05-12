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Автор Евгения Васильева

Politico: сенаторы призывают Байдена создать коридор для вывоза зерна с Украины

Мир

Американские политики попросили Белый дом организовать гуманитарный коридор в Чёрном море. Это необходимо, чтобы вывезти "заблокированное" на Украине зерно, пояснили чиновники.

По информации Politico, украинские фермеры не смогут хранить миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла на территории страны. Продукты нужно поставить за границу, отметили журналисты.

Часть сенаторов выражают беспокойство и предполагают, что порт в Одессе начнёт функционировать только через несколько месяцев. При этом, по информации СМИ, наземные маршруты передачи зерна слишком дорогие и малоэффективные.

Ранее украинские власти обвинили Москву в вывозе пшеницы. При этом в Сети появилась видеозапись, на которой грузовики с продуктами скопились рядом с молдавским портом на Дунае.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
сша россия одесса украина молдавия
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