Politico: сенаторы призывают Байдена создать коридор для вывоза зерна с Украины

Американские политики попросили Белый дом организовать гуманитарный коридор в Чёрном море. Это необходимо, чтобы вывезти "заблокированное" на Украине зерно, пояснили чиновники.

По информации Politico, украинские фермеры не смогут хранить миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла на территории страны. Продукты нужно поставить за границу, отметили журналисты.

Часть сенаторов выражают беспокойство и предполагают, что порт в Одессе начнёт функционировать только через несколько месяцев. При этом, по информации СМИ, наземные маршруты передачи зерна слишком дорогие и малоэффективные.

Ранее украинские власти обвинили Москву в вывозе пшеницы. При этом в Сети появилась видеозапись, на которой грузовики с продуктами скопились рядом с молдавским портом на Дунае.