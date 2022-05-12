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Автор Камиль Джабраилов

Евросоюз опасается распространения спецоперации на Грузию и Молдавию

Мир

Решения стран Запада о поставках тяжёлого вооружения на Украину имеют цель ослабить Россию и не допустить распространение военного конфликта на территории Молдавии и Грузии. Об этом заявил глава Военного комитета Евросоюза, генерал Клаудио Грациано в интервью газете Corriere della Sera.

Евросоюз опасается распространения спецоперации на Грузию и Молдавию

По его словам, спецоперация Москвы не ограничится Украиной. Россия намерена "напасть" и на другие государства — Грузию и Молдавию, полагает генерал.

"Помощь Украине в виде тяжёлого вооружения служит поддержкой для тех государств, которые рискуют стать следующей мишенью Москвы. Чтобы эта российская напористость не распространилась дальше, важно быть рядом с Украиной", — сказал Грациано.

"Конечно, это Грузия и Молдавия", — ответил он на уточняющий вопрос о том, какие страны могут стать "следующими мишенями".

В марте власти Италии приняли решение о предоставлении помощи Украине, включая поставки вооружений. В настоящее время Рим завершил подготовку нового пакета военной помощи Киеву, в который вошли бронированные автомобили, системы борьбе с беспилотниками, миномёты и разведывательные дроны.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы грузия украина евросоюз молдавия
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