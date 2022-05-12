Украинский журналист, телеведущий Сергей Иванов считает Приднестровье территорией Украины, призвав встать на защиту украинцев в ПМР.
"Ну давайте так: "Приднестровье — это Украина". Там украинцев очень много. Я вообще считаю, что нам нужно защищать украиноязычное население Приднестровья очень давно. Что его там угнетают? Там поставили оккупационный режим", — заявил он.
Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что украинские войска могут осуществить атаку на Приднестровье с открытием нового фронта, если будут созданы благоприятные условия. В таком случае российская сторона будет вынуждена предпринять усилия для деблокады региона.
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