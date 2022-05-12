МИД РФ назвал незаконной коммерческую деятельность в генконсульстве Нидерландов

Коммерческая деятельность на территории генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге стала причиной вызова временного поверенного в делах этой страны Мартейна Элгерсмы в МИД РФ.

По информации внешнеполитического ведомства, представителя дипмиссии Нидерландов в РФ вызвали в МИД 12 мая. Сообщается, что ему выразили решительный протест из-за "незаконной коммерческой деятельности" на территории геконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге.

"М. Элгерсме было указано на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций", — говорится в сообщении.

В МИД временному поверенному заявили о необходимости принять "исчерпывающие" меры для того, чтобы исключить нарушения Венской конвенции о консульских сношениях.

О том, какая коммерческая деятельность ведётся на территории генконсульства Нидерландов, в сообщении МИД не упоминается.