Историк Перинчек: ещё до операции РФ русскоязычные украинцы пропадали без вести

По словам турецкого историка Мехмета Перинчека, ещё задолго до российской спецоперации, в течение восьми лет русскоязычные украинцы в ДНР и ЛНР сполна ощущали на себе "диктатуру неонацистов".

Эксперт заверил, что общался с такими жителями Мелитополя, Мариуполя, Бердянска лично.

"Я беседовал с разными людьми из освобождённых городов. Они за эти восемь лет жили реально под диктатурой неонацистов", — сказал Перинчек в беседе с RT.

Историк рассказал, что русскоязычным жителям не только Донбасса, но и других регионов Украины не разрешалось говорить на их родном языке, уже в школе в детях взращивали ненависть к сверстникам, живущим рядом, призывали забыть про День Победы.

"Это я лично слышал от простых людей в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе. Во время этой диктатуры люди исчезали, пропадали без вести — это всё было ещё до спецоперации России", — добавил эксперт.

Ранее обозреватель из США Джон Паркер признался, что большая часть финансовой помощи, которую присылает Вашингтон Киеву, уходит на снабжение украинских неонацистов.