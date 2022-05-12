Bloomberg: Боррель призвал ЕС увеличить военную помощь Киеву до 2 млрд евро

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратился к лидерам государств, входящих в состав ЕС, с призывом увеличить объём военной помощи Украине на 500 миллионов евро — до 2 миллиардов евро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, Боррель хочет подтолкнуть Евросоюз к выделению дополнительного объёма средств на поддержку ВСУ. При этом в материале сказано, что страны ЕС по-разному отнеслись к этому предложению. Так, власти Германии выступили против инициативы Борреля.

"Европейский фонд мира (EPF) возмещает расходы на поставки военной помощи Украине", — подчёркивается в статье.

Представитель Борреля отказался от комментариев по этой теме, отмечает Bloomberg.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. США предоставят ВСУ боеприпасы, технику, медикаменты и продовольствие.