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Автор Юлия Миленина

Bloomberg: Боррель призвал ЕС увеличить военную помощь Киеву до 2 млрд евро

Мир

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратился к лидерам государств, входящих в состав ЕС, с призывом увеличить объём военной помощи Украине на 500 миллионов евро — до 2 миллиардов евро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Bloomberg: Боррель призвал ЕС увеличить военную помощь Киеву до 2 млрд евро

По информации агентства, Боррель хочет подтолкнуть Евросоюз к выделению дополнительного объёма средств на поддержку ВСУ. При этом в материале сказано, что страны ЕС по-разному отнеслись к этому предложению. Так, власти Германии выступили против инициативы Борреля.

"Европейский фонд мира (EPF) возмещает расходы на поставки военной помощи Украине", — подчёркивается в статье.

Представитель Борреля отказался от комментариев по этой теме, отмечает Bloomberg.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. США предоставят ВСУ боеприпасы, технику, медикаменты и продовольствие.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия жозеп боррель
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