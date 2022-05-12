Песков: "Россия выработает меры безопасности при вступлении Финляндии в НАТО"

Москва выработает дополнительные меры для обеспечения своей безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это станет элементом для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин ранее поручал разработать меры по укреплению западных границ России в связи с расширением НАТО на восток. Соответствующие меры будут приняты и в случае вхождения в Североатлантический альянс Финляндии и будут зависеть от продвижения военной инфраструктуры к границам РФ, уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее власти Финляндии заявили о необходимости безотлагательно подать заявку на вступление страны в НАТО. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал это решение.