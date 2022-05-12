Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Путиным

Нормализации отношений Запада с российским президентом Владимиром Путиным быть не может, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я просто не вижу, как мы можем сейчас нормализовать отношения с Путиным", — сказал он в интервью британской радиостанции LBC, отвечая на вопрос, может ли международное сообщество найти способ "зарыть топор войны" с российским президентом.

Джонсон назвал грубым нарушением международного права и прав человека действия РФ на Украине и подчеркнул, что нормализация отношений с Путиным в этой ситуации была бы ошибкой. Премьер-министр напомнил, что после начала конфликта в Донбассе в 2014 году Запад, вводя санкции против РФ, одновременно вели с ней переговоры. По мнению Джонсона, российские власти использовали эту ситуацию, чтобы не позволить восстановить стабильность на востоке Украины.

"И если украинцы сейчас заключат какую-либо сделку с Путиным, есть риск, что он сделает точно то же самое, и они это знают. Так что короткий ответ — нет. Никакой перенормировки, и Великобритания очень четко это понимает", — подчеркнул премьер-министр.