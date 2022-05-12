Вице-спикер Рады Корниенко: на Украине происходит расхищение бюджета

Хищение государственного бюджета происходит повсеместно на Украине. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.

Он напомнил в эфире телеканала "Украина 24", что в стране рассматривают законопроект о разделении государства на различные экономические зоны в зависимости от активности боевых действий.

По словам политика, предлагается выявить спокойные, прифронтовые и фронтовые территории Украины. В проекте закона, пояснил Корниенко, речь идёт о лучшем наполнении бюджета.

"У нас распил бюджета можно где угодно увидеть", — высказался вице-спикер Рады о текущей обстановке на Украине.

Политик добавил, что у Львовской области и Закарпатья сейчас больше возможностей для экономического развития, чем у прифронтовых территорий. Корниенко подчеркнул: к распределению бюджета необходимы новые подходы.

При этом он отметил, что некоторые государственные деятели на Украине выступают против законопроекта, опасаясь широкого распространения коррупции.