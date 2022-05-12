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Автор Камиль Джабраилов

Посол Нечаев: "Отказ ФРГ от российских энергоресурсов вызовет волнения в массах"

Мир

Отказ Берлина от российских нефти и газа приведёт ухудшению жизни немцев и последующим массовым волнениям, считает посол России в Германии Сергей Нечаев. Москва продолжает исполнять свои обязательства в энергетической сфере, напомнил он.

Посол Нечаев: "Отказ ФРГ от российских энергоресурсов вызовет волнения в массах"

По словам Нечаева, российские энергоресурсы поддерживают работу немецких предприятий и функционирование всей экономки страны. Поэтому отказ от их поставок неминуемо скажется на благосостоянии рядовых жителей Германии, чьё недовольство может выплеснуться на улицы.

"Совершенно однозначно, что если прекратить поставки энергоресурсов из России, то это приведёт к последствиям для рядового потребителя, это совершенно не способствует спокойствию в массах", — сказал дипломат в эфире "Россия-24".

Российский посол заявил, что Москва исполняет свои обязательства и не прекращает поставки нефти и газа.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия
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