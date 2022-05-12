Пасечник: власти Украины не смогут вернуть под контроль территорию ЛНР

Киевский режим уже не вернёт под свой контроль территорию ЛНР. Об этом сообщил руководитель республики Леонид Пасечник.

По его словам, сначала жителей освобождённых территорий Украины испугали новые условия. Как отметил политик, власти республики успокаивают граждан, разъясняя, что пришли в их регионы надолго.

При этом Пасечник подчеркнул: Киев продолжает оказывать давление на местных жителей.

"Никакая украинская фашистская власть на эту территорию уже не вернётся", — сказал глава республики в эфире НТВ.

Он также добавил, что вхождение ЛНР в состав РФ — мечта большинства жителей республики ещё с 2014 года.

"Надеюсь, мы станем частью РФ", — заключил политик.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что регионам Украины нужно встать на путь вхождения в состав РФ по примеру Крыма.