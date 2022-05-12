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Автор Екатерина Широкова

Глава ЕК: Россия — "варварская угроза" мировому порядку

Мир

Спецоперация на Украине и в целом "поведение" России представляет угрозу для действующего мирового порядка, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её мнению, ситуацию обостряет "тревожный пакт" с Китаем.

По словам Ляйен, Китай должен встать на сторону ЕС в контексте ситуации на Украине.

"Россия "является сегодня самой прямой угрозой мировому порядку из-за варварской войны против Украины и её тревожного пакта с Китаем", — заявила Ляйен журналистам после переговоров с премьер-министром Японии. — Мы также хотим углубить наши консультации по более напористому Китаю".

Как подчеркнула глава Еврокомиссии, её также потрясают "призывы" России и Китая к "более произвольным" политическим отношениям в мире. Что конкретно она имела в виду под данной формулировкой, Ляйен не уточнила.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
китай россия украина урсула фон дер ляйен
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