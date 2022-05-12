Генерал армии США в отставке Ходжес: ВСУ вскоре перейдут в контрнаступление

Украина вскоре перейдёт в контрнаступление и попытается к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до начала спецоперации. Такое заявление сделал бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире CNN.

По мнению американского военного, контрнаступление ВСУ может начаться в "ближайшие недели", так как США и их союзники проделали большую работу, чтобы увеличить потенциал Украины.

Ходжес также считает, что "сотен тысяч новых солдат или новых танков", которые готовы были бы вступить в бой, у России нет.

Напомним, в середине марта Ходжес уже делал прогноз относительно сроков военных действий на Украине. Тогда он заявлял, что у России закончатся боеприпасы и личный состав максимум через десять дней, тогда как Киев продолжит получать вооружение с Запада. Однако отставной генерал ошибся.