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Автор Екатерина Широкова

США: РФ использует в военной технике чипы из "посудомоек" и холодильников

Мир

Министр торговли США Джина Раймондо заверила сенаторов в том, что российские военные вынуждены, на фоне санкций и нехватки технологий, разбирать импортные холодильники и посудомоечные машины, чтобы использовать чипы.

США: РФ использует в военной технике чипы из "посудомоек" и холодильников

Как подчеркнула Раймондо, полупроводники используют в военной технике. При этом министр оговорилась, что такую информацию она получила от украинских "очевидцев".

"У нас есть сообщения от украинцев, что, когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников", — сказал Раймондо на сенатских слушаниях.

Раймондо подчеркнула, что цель антироссийских санкций заключалась в том, чтобы лишить страну технологий и, по её мнению, "раскуроченные" холодильники доказывают, что США на верном пути. По словам министра, с момента ввода ограничений экспорт технологий из Америки в Россию сократился почти на 70 процентов.

"Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологии — технологии, которая подорвала бы её способность продолжать военную операцию. И это именно то, что мы делаем", — резюмировала политик.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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