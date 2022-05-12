Шеремет: власти Украины прекратили транзит газа из РФ для газовой блокады Европы

Власти Украины, препятствуя транзиту российского газа, действуют в американских интересах и пытаются устроить газовую блокаду ЕС. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Газотранспортная система Украины

В интервью РИА Новости он отметил, что Киев занимается "откровенным шантажом" европейцев. По его словам, для ЕС становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет.

"Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран", — сказал Шеремет.

Политик добавил, что РФ предлагает европейским государствам перестать рассчитывать на "украинских шантажистов" и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа.

Он подчеркнул: единственное спасение для испытывающих дефицит голубого топлива стран ЕС — реанимация газопровода "Северный поток-2", который не удалось запустить из-за "политического давления США".