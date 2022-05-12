Кличко призвал людей не возвращаться в Киев: "Извините, ничего не гарантируем"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возвращение мирных граждан в столицу Незалежной — их личный риск. Как подчеркнул градоначальник, власти не готовы гарантировать безопасность "ни одному украинцу".

Как пояснил Кличко, Киев "по-прежнему является главной целью для России".

"Как мэр Киева всем говорю, извините, это ваш личный риск, но мы не можем вам гарантировать… Пока на Украине война мы не можем дать гарантии ни за одного украинца", — заявил Кличко в интервью CNN.

Градоначальник подчеркнул, что власти "беспокоятся и надеются" на своих бойцов, но рук не хватает и без иностранного вмешательства тут не обойтись. А он сам и вовсе "скрестил пальцы", чтобы остановить войну.

"Риск всё равно есть, и без наших партнёров, без США и европейских стран мы не выживем", — резюмировал Кличко.