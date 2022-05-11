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Автор Игорь Рябов

Эксперт оценил решение Болгарии покупать СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"

Мир

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал Pravda.Ru новость о том, что Болгария договорилось о поставках сжиженного природного газа из США по ценам ниже, чем у "Газпрома".

Эксперт оценил решение Болгарии покупать СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"

"У Болгарии нет своего терминала по регазификации СПГ, то есть она может получать СПГ только из Греции по соединительным газопроводам. Поэтому в любом случае газ придет сначала в Грецию", — сказал Белогорьев.

Он рассказал, как происходит ценообразование на сжиженный газ в США.

"Администрация США сама не сжижает газ, а производством СПГ занимаются коммерческие компании. Есть компании, сжижающие газ, а есть компании, которые его экспортируют. В США это разные компании. То есть экспортер покупает газ у завода. В цену газа на выходе из США включается стоимость газа на внутреннем рынке на Henry hub (сейчас она достаточно высокая), а также стоимость сжижения. Дальше экспортер ещё тратит деньги на транспортировку. Плюс какая-то маржа", — сообщил эксперт.

Он не исключил, что экспортёры предоставляют скидки для европейских потребителей, руководствуясь политическими мотивами.

"Сейчас цены в Европе настолько высокие, что экспортеры могут себе позволить какие-то скидки для европейских покупателей. Правда, не очень понятно, почему они должны их предоставлять. Эти экспортеры не имеют никакого отношения к администрации США и почему они должны принимать решение на основе каких-то политических мотивов — не совсем ясно", — заявил собеседник издания.

Теоретически США могут сделать цены на СПГ ниже, чем у "Газпрома", но как практически это реализовать, сказать сложно, отметил Белогорьев.

"Если снизить себестоимость и добавить ограниченную маржу, то, наверное, можно добиться цен ниже, чем по контрактам "Газпрома", которые совершенно по-другому устроены: у них сейчас цены привязаны к спотовой цене на месяц вперед на газовом хабе, там цены одни и те же примерно. Учитывая, что в апреле цены снизились, сейчас они по контрактам ниже, чем были ранее, потому что в прошлом месяце они были привязаны к мартовским котировкам. Сейчас — к апрельским", — добавил эксперт.

В среду, 11 мая правительство Болгарии сообщило, что договорилось с властями США о поставках в страну сжиженного природного газа уже в следующем месяце.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша болгария
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