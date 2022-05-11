Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что полномасштабная война грозит не только Приднестровью. По словам эксперта, напряжённость возникла и на Дальнем Востоке, где увеличилось количество учений. Он также спрогнозировал нарастание напряжённости в Центральной Азии, где наблюдается активизация радикальных исламистов.

"Надо ожидать усиления напряжённости в Нагорном Карабахе. Турция демонстрирует "дружественное отношение" к России, закрывая воздушное пространство для пролёта гражданских и военных самолетов в Сирию. Нельзя исключать, что на определённом этапе Турция тоже попытается создать напряжённость в этом регионе вплоть до атаки на сирийские вооружённые силы", — сказал Сивков в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт также прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявив, что эти страны являются серьёзными противниками, которые могут представлять угрозу безопасности РФ.

"Это приведёт к очень неприятным последствиям для нас. Там появятся базы НАТО, и нам придётся решать задачи по выделению вооружённых сил для обеспечения безопасности границ между Финляндией и Россией", — отметил он.