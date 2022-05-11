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Автор Инна Винникова

Политолог Дискин: выделение США 40 млрд долларов только навредит Украине

Мир

Соединённые Штаты приняли решение поддержать Украину в спецоперации на рекордно большую сумму — 40 миллиардов долларов. Политолог Иосиф Дискин считает, что Америка этим оказала Киеву медвежью услугу, ведь такая помощь хорошо поддержит не украинскую армию, а американский военно-промышленный комплекс, которому заплатят за поставки вооружения ВСУ.

Политолог Дискин: выделение США 40 млрд долларов только навредит Украине

Поставленные на Украину самолёты, гаубицы и другая военная техника и оружие, безусловно, заставят ВС РФ и подразделения ЛДНР быть начеку, но у российской стороны есть навыки отслеживания и разведки. Существует большой риск, что новое западное вооружение превратится в металлолом, как ранее доставленное, говорит Дискин телеканалу "360".

О поставках самолётов политолог и вовсе высказывается как об элементе психологической войны. Кроме того, истребители третьего поколения против самолётов 4++ и Су-57 ВКС РФ — "это убийство украинских лётчиков, и они это прекрасно понимают", считает Дискин.

"Владимир Зеленский ради сохранения своего режима и себя лично готов жертвовать ими без счета. Это видно по тому, как ведутся бои в Донбассе, когда просто как в печку бросают последние боеспособные бригады. Против закалённых бойцов отправляют войска территориальной обороны, которые плохо умеют обращаться с оружием, недостаточно дисциплинированы, тактически обучены на низком уровне. Это превращается в мясорубку, причем без особого военного результата", — резюмировал политолог.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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