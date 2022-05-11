В МВД Украины пообещали "шокирующий удар" по России

В ближайшее время россияне будут шокированы от места удара, который нанесут ВСУ.

Так заявил Виктор Андрусив, советник главы МВД Украины, в эфире "24 канала".

По словам Андрусива, уже сейчас виден результат поставок оружия Украине, которые "помимо прочего" позволили начать подготовку "к освобождению Херсона".

"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением", — заявил советник.

К слову, напомним, именно Андрусив не далее, как три дня назад, заявлял, что Крымский мост будет разрушен. Правда, с оговоркой: "когда — это вопрос времени".

Угрозы сыпятся, как из рога изобилия

Андрусив — далеко не единственный украинский функционер, щедрый на угрозы. Ранее экс-глава СБК Игорь Смешко обещал "вдарить по Москве", если Россия откажется останавливать свою спецоперацию.

В Крыму не испугались

“А кто такой Андрусив? Не знаем такого. Если это постельный партнёр Арестовича, то мы знаем направление их ударов. Украиной сейчас управляет и говорит от её имени - толерантный паноптикум. Комментировать их влажные фантазии - мерзко!” — ответил советник главы Крыма Олег Крючков на просьбу прокомментировать угрозу советника главы украинского МИД.