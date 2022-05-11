На замглавы Херсонской ВГА объявлена "охота": награда — пол миллиона гривен

За голову заместителя главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, который выступал за присоединение области к Российской Федерации, назначено вознаграждение в пол миллиона гривен.

Так, на распечатанном плакате содержаться слова, обращённые к замглавы Херсонской ВГА.

"Стремоусов, Херсон всегда будет Украиной! А ты, сладенький, подписал себе смертельный приговор. Мы объявляем охоту на тебя. Цена за твою козлиную головушку 500 000 гривен", — говориться в объявлении.

Напомним, в Херсонской области не будет проходить референдум из-за того, что в 2014 году мировое сообщество проигнорировало результаты волеизъявления жителей Крыма, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.