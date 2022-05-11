Генсек ООН заявил о невозможности перемирия на Украине "на данный момент"

Возможностей для заключения перемирия на Украине в настоящее время не видно, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"На данный момент не просматривается возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине", — сказал глава ООН на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

По мнению Гутерриша, в настоящее время стоит направить усилия на оказание гуманитарной помощи жителям Украины, а также их эвакуации из зон ведения боевых действий.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Успех в продвижении российско-украинских переговоров в ближайшее время маловероятен.

"Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — сказала глава разведки на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил в конгрессе США.

По словам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, переговоры Москвы и Киева сейчас находятся в состоянии стагнации.