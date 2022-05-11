Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии в одностороннем порядке проголосовали за расторжение побратимских отношений с Москвой, Санкт-Петербургом, Белгородом, Нижним Новгородом и Новосибирском.
"Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры Харькова. Потому что не могут у нас быть побратимские отношения с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может", — заявил мэр города Игорь Терехов.
Также депутаты приняли решение переименовать четыре улицы, связанных с Россией:
Отмечается, что власти городов России не станут зеркально отвечать на решение Харькова.
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