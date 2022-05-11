В Польше заявили о вызове посла страны в Москве в МИД РФ

Польского посла в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в МИД РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Мы знаем, что посол Польши в Москве вызван в российский МИД", - заявил глава МИД республики на 33-й сессии региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Европы.

Польский посол вызван в МИД РФ после нападения на российских дипломатов в Варшаве 9 мая.

По информации СКР, нападение на посла РФ в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов было совершено на кладбище советских воинов во время церемонии возложения венка. Представителей российской дипмиссии облили краской.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии с МИД РФ выяснить обстоятельства произошедшего и установить причастных к нападению на дипломатов.

В МИД РФ выразили решительный протест польским властям из-за инцидента на кладбище советских воинов.