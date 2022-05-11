Кива: Зеленский поручил устранить глав Херсонской и Запорожской областей

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский поставил руководителю контрразведки Александру Покладу задачу разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на собственный источник.

По мнению оппозиционного политика, киевский режим будет пытаться всячески запугивать смертью украинских граждан, которые проживают на освобождённых территориях.

Моделью сохранения власти Зеленского является стратегия тотального террора и насилия в Украине, заключил Кива.

Ранее он рассказал, что СБУ поставлена задача провести работу со всеми, кто выкладывал в Сеть обращения к Зеленскому и командованию ВСУ с жалобами, просьбами и критикой действий властей.