Большинство бойцов теробороны дезертировали после известия об отправке на фронт

Большинство украинских военных территориальной обороны, которые две недели проходили обучение в Одесской области, решили дезертировать, узнав, что их собираются отправить на участки активных боевых действий.

"Для территориальной обороны в Одесской области были сформированы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий. Из последней группы (около 300 человек, - Прим. ред.) дезертировало более 70% боевиков", — пишут РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, который располагает данными информатора в украинской армии.

Отмечается, что дезертировавшие военный прятались в населённых пунктах области, а некоторым посчастливилось пересечь границу и остаться в Молдавии.

Ранее сообщалось, что истребительная и штурмовая авиация Украины заметно активизировалась в последние несколько дней. Эксперты предполагают, что ВВС Украины пополнились новыми пилотами, которые прошли повышение квалификации на западе страны.