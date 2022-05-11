Песков: в РФ не планируется вводить военное положение

Российский президент Владимир Путин не планирует вводить в стране военное положение в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этого в планах нет", — сказал представитель Кремля, комментируя заявление американской разведки о возможном введении российским президентом военного положения на фоне спецоперации.

Накануне директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, допустила, что спецоперация на Украине может оказаться затяжной, в связи с чем не исключено введение российскими властями военного положения.

В связи с заявлениями американской разведки Песков призвал ориентироваться на заявления российского президента о ходе спецоперации.

"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно еще раз подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", — заявил представитель Кремля.