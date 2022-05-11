Российский президент Владимир Путин не планирует вводить в стране военное положение в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Этого в планах нет", — сказал представитель Кремля, комментируя заявление американской разведки о возможном введении российским президентом военного положения на фоне спецоперации.
Накануне директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, допустила, что спецоперация на Украине может оказаться затяжной, в связи с чем не исключено введение российскими властями военного положения.
В связи с заявлениями американской разведки Песков призвал ориентироваться на заявления российского президента о ходе спецоперации.
"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно еще раз подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", — заявил представитель Кремля.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".