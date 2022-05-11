Песков о вхождении Херсонской области в состав РФ: "Должны решить жители"

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что жители Херсонской области должны самостоятельно решить, необходимо ли им попросить российские власти присоединить регион к РФ.

"Определять свою судьбу должны жители Херсонской области", — подчеркнул Песков во время пресс-конференции с журналистами.

Вместе с этим пресс-секретарь президента России отметил, что вопрос включения региона в состав нашей страны должны оценить юристы. Песков указал на важность легитимности. В качестве примера представитель Кремля привёл присоединение Крыма.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что территории региона являются российскими. Также, по словам политика, власти не станут проводить референдум по данному вопросу.