Президент Турции сыграл с лидером Казахстана в настольный теннис

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал в гостях у президента Турции Реджепа Эрдогана. Лидеры двух стран сыграли в теннис.

Президент Казахстана сделал официальный визит своему коллеге в Турции. Там руководители стран провели встречу с представителями бизнеса.

После завершения официальной части мероприятия, президенты провели теннисный сет. Кто одержал победу в спортивном состязании не сообщается.

Ранее стало известно, что инфляция в Турции вышла из-под контроля — цены скакнули на 70%. Причинами такого положения дел стали рост цен на энергоносители на фоне российско-украинского конфликта и обвал лиры в конце 2021 года.