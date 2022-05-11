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Автор Владимир Васютченко

Лавров: в Москве не желают войны в Европе

Мир

Российские власти не желают войны в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Лавров: в Москве не желают войны в Европе

"Если вы озабочены перспективой войны в Европе — мы этого совершенно не хотим", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что на Западе постоянно звучат заявления о необходимости добиться поражения РФ на Украине.

"Выводы делайте сами", — сказал министр.

По его словам, в Москве рассчитывают, что после достижения РФ целей спецоперации на Украине Запад прекратит "продвижение однополярного мира".

"Рассчитываем, что завершение нашей военной операции по достижении всех поставленных в её рамках целей… заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании США и их союзников", — заявил Лавров.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров
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