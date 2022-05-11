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Автор Юлия Миленина

Михайлов: Зеленский может устроить военную провокацию для вступления в ЕС

Мир

Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что глава Украины Владимир Зеленский способен устроить военную провокацию.

Михайлов: Зеленский может устроить военную провокацию для вступления в ЕС

По его словам, это позволит украинскому президенту усилить градус противостояния с РФ. В таком случае, пояснил аналитик, Европейский союз ускорит процесс рассмотрения вопроса о вступлении Украины в состав организации.

"Для усиления политического эффекта, чтобы в Евросоюзе быстрее шевелились, возможно, Зеленскому действительно придётся провести военную локальную операцию, попытку контрнаступления или большую военную провокацию", — сказал Михайлов в интервью URA.RU.

Он добавил, что эти шаги привлекут дополнительное внимание ЕС к Киеву.

Эксперт также подчеркнул: ВСУ могут устроить провокацию с применением средств массового поражения. Аналитик призвал ВС РФ просчитывать все решения Украины, продиктованные Западом. Как отметил Михайлов, представители генштабов Британии и США помогут Киеву спланировать военную провокацию.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский александр михайлов
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