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Автор Евгения Васильева

Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России

Мир

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти попросят лидера России Владимира Путина сделать регион частью нашей страны.

Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России

"Город Херсон — это Россия", — подчеркнул замглавы областной администрации во время пресс-конференции.

Вместе с этим Стремоусов сказал, что власти отказались формировать Херсонскую народную республику. Также на территории региона не станут проводить референдум, отметил политик. По его словам, чиновники до конца года примут решение о структуре области в составе России.

"Будет приниматься в конце года решение, как будем существовать, но точно в составе РФ", — заключил Стремоусов.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в 2022–2023 годах к РФ могут присоединиться новые регионы. Среди них, скорее всего, окажутся:

  • южная часть Украины,
  • Южная Осетия,
  • Приднестровье.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина южная осетия приднестровье владимир путин херсонская область
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