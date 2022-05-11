Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти попросят лидера России Владимира Путина сделать регион частью нашей страны.

"Город Херсон — это Россия", — подчеркнул замглавы областной администрации во время пресс-конференции.

Вместе с этим Стремоусов сказал, что власти отказались формировать Херсонскую народную республику. Также на территории региона не станут проводить референдум, отметил политик. По его словам, чиновники до конца года примут решение о структуре области в составе России.

"Будет приниматься в конце года решение, как будем существовать, но точно в составе РФ", — заключил Стремоусов.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в 2022–2023 годах к РФ могут присоединиться новые регионы. Среди них, скорее всего, окажутся:

южная часть Украины,

Южная Осетия,

Приднестровье.