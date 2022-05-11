На Украине начался передел топливного рынка, в котором участвует окружение действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Он отметил, что украинские политики используют кризисную ситуацию с дефицитом топлива в своих интересах. По его словам, они намерены установить контроль над поставщиками и в дальнейшем монополизировать рынок.
"Когда вы, соотечественники, стоите в километровых очередях за десятью литрами топлива — Зеленский, Андрей Ермак, Кирилл Тимошенко зарабатывают деньги, строя себе новый доходный бизнес!" — подчеркнул Кива.
11 мая экс-депутат также сообщил, что Киев приказал СБУ "обработать" всех, кто записывал и выкладывал в соцсети обращения к Зеленскому и ВСУ.
Ранее руководитель "Нафтогаза" Юрий Ветренко объявил: компания подаст в арбитражный суд, если Газпром прекратит оплату транзита голубого топлива через Украину, даже через те территории, которые страна не контролирует.
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