Rolling Stone: Трамп пытался найти у Китая "оружие для создания ураганов"

Американские журналисты заявили, что экс-лидер Штатов Дональд Трамп спрашивал своих помощников из сферы национальной безопасности, владеет ли Пекин секретной технологией по формированию ураганов, которыми можно атаковать страну.

Как написали в Rolling Stone, источники в Белом доме сказали, что бывший президент США пытался узнать, есть ли у американских властей военные методы противостояния данной угрозе. По информации собеседников издания, поиск "оружия для создания ураганов" происходил до 2018 года.

"Это было слишком глупо, чтобы даже обсуждать такую тему. Я даже не был уверен, что Трамп шутит", — подчеркнул источник RS.

Ранее экс-руководитель Пентагона Марк Эспер сообщил, что Трамп хотел нанести ракетный удар по Мексике. Причиной послужили нарколаборатории на территории страны.