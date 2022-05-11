Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что распространяемая украинцами информация о якобы насилии маленьких детей российскими военными не более, чем фейк.
"На сегодняшний день у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтверждённого факта насилия", — цитирует её слова телеканал Белсат.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения украинской пропаганды о насилии детей российскими военными.
По словам украинского психолога Александры Квитко, которая работает оператором телефона доверия, якобы об изнасилованиях также сообщают женщины и мужчины.
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Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".