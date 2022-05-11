Сийярто: Венгрия поддержит санкции против РФ в случае решения ЕК проблем от них

Власти Венгрии могут поддержать представленный Еврокомиссией шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий эмбарго на российскую нефть, в случае наличия решения последующих проблем с энергобезопасностью, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По словам министра, которые приводит Hungarymatters.Hu, принятие нового пакета санкций разрушит энергетическую безопасность Венгрии из-за невозможности покупать российскую нефть, необходимую для ведения экономики страны. Венгерским властям придется потратить огромные средства, чтобы справиться с последствиями санкций.

Сийярто подчеркнул, что пока Еврокомиссия не предложит решение этих проблем, Венгрия не поддержит новый пакет санкций.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предлагаемое ЕС введение эмбарго на российскую нефть станет ядерной бомбой для его страны.

"Глава ЕК вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры государств. Мы не можем его принять, ведь для Венгрии это равняется атомной бомбе", — сказал глава венгерского правительства.

По словам Орбана, Венгрии нужно не менее пяти лет, чтобы отказаться от российской нефти. Кроме того, стране понадобятся средства на эти цели.