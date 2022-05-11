Нарышкин: Госдеп развернул кампанию по дискредитации спецоперации РФ на Украине

Госдеп США поставил задачу перед подконтрольными неправительственными организациями начать кампанию по дискредитации спецоперации на Украине в российском обществе. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

В пресс-бюро СВР журналистам пояснили, что США подготовили набор примитивных алармистских слоганов, призванных посеять панику в социальных сетях. Как подчеркнул Нарышкин, их основное содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке Запада вскоре нанесёт сокрушительное поражение "тоталитарной" России.

Он убеждён: американцы пытаются внушить жителям РФ мысль о необходимости масштабного гражданского протеста, который якобы способен спасти страну от "неминуемой катастрофы".

"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе", — отметил Нарышкин.