Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты ещё задолго до проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации поставляли на Украину различные виды вооружений.
"Администрация (президента США Джо Байдена, — Прим. ред.) Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием", — цитирует его слова телеканал Fox News.
Кирби добавил, что инструкторы Канады. Британии, США и других стран ЕС занимались военной подготовкой украинских военный.
"Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев", — отметил он.
Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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