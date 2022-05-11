Кирби: "США поставляли Украине оружие задолго до проведения СВО"

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты ещё задолго до проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации поставляли на Украину различные виды вооружений.

"Администрация (президента США Джо Байдена, — Прим. ред.) Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием", — цитирует его слова телеканал Fox News.

Кирби добавил, что инструкторы Канады. Британии, США и других стран ЕС занимались военной подготовкой украинских военный.

"Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев", — отметил он.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.