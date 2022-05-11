Медведев: РФ достигнет целей спецоперации, несмотря на помощь США Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не смогут нанести тяжёлое поражение России, оказывая военную помощь Киеву.

Он напомнил, что палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Политик подчеркнул: такие беспрецедентные масштабы финансовой поддержки объясняются не любовью американцев к Украине, а желанием ограничить экономическое развитие РФ и её политическое влияние в мире.

"Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг", — отметил Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что поставки военной техники Украине в итоге приведут к росту цен на бензин и продукты в США.

"А цели спецоперации будут достигнуты", — заключил политик.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Киеву по ленд-лизу.