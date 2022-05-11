Польша обвинила дипломатов РФ в провокации за возложение цветов в День Победы

Власти Польши расценили желание российских дипломатов возложить цветы в День Победы на могилы воинов-освободителей как провокацию.

По словам руководителя канцелярии главы польского правительства Михала Дворчика, МИД страны даже направлял российскому министерству соответствующую ноту.

Вероятно, по мнению Дворчика, российскому послу Сергею Андрееву, которого облили красной краской, не стоило нарушать требования.

"МИД отправил специальную ноту в посольство РФ и послу, чтобы он не участвовал в памятных мероприятиях к 9 Мая так, как он планировал это сделать, учитывая провокационный характер этих действий", — заявил глава канцелярии Польскому радио. — Эти действия тяжело расценивать иначе, чем как провокацию".

Однако как подчеркнул Дворчик, независимо от ситуации, каждый дипломат должен иметь "соответствующую защиту". Однако не уточнил, намерены ли власти Польши предпринять какие-то действия в отношении нападавших на дипломата.