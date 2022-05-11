EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Украинский сержант рассказал об "успехах" ВСУ в Донбассе: печально всё

Мир

Российская армия имеет количественное преимущество в живой силе и технике. Украинские военные в панике бросают позиции и бегут. Об этом рассказал сержант 81-й бригады ВДВ ВСУ, уроженец Житомира, который находится сейчас в зоне боевых действий в Донбассе.

Украинский сержант рассказал об "успехах" ВСУ в Донбассе: печально всё

На вопрос об успехах украинской армии он ответил так: "Печально всё". По словам сержанта, на некоторых участках люди бегут просто из-за одного вида "русского танка". Именно одного танка, а не соединения, подчеркнул он.

Дезертиров пытаются ловить по лесам. Тех, кто уже морально подавлен, отправляют "к чёртовой матери", а тех, кто более-менее уверен в себе, оставляют и занимают позиции заново, добавил сержант.

"По факту если говорить, то, наверное, где-то недели три русские войска шли просто без боёв", — заявил украинский военный.

Он также заметил, что несколько дней назад его подразделение понесло потери в количестве 17 человек только за один час. Убыль личного состава восполняют за счёт мобилизованных граждан.

Ранее экс-депутат Рады Кива, рассказал, что киевский режим отдал приказ СБУ разобраться с теми, кто посмел обратиться к Зеленскому с критикой или просьбами о спасении родных и близких.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу сбу россия украина донбасс владимир зеленский
Sberbank
Новости
Боевики из "Азова"* публикуют "романтичные" фото катакомбной жизни
New York Post: Для покупки стейка при Байдене американцам нужна ипотека
Бойцы ДНР: Киев признал ошибки, Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя
Артиллерия ВС РФ точными ударами уничтожила позиции ВСУ на Лиманском направлении
Медведев: РФ достигнет целей спецоперации, несмотря на помощь США Украине
Минобороны РФ: "Ракетные войска уничтожили 407 районов скопления ВСУ и техники"
Baza: ПВО в Курской области ликвидировали два беспилотника Ту-143 "Рейс"
Польша обвинила дипломатов РФ в провокации за возложение цветов в День Победы
Украинский сержант рассказал об "успехах" ВСУ в Донбассе: печально всё
Российская авиация уничтожила два пункта управления и три склада боеприпасов ВСУ
Популярное
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ

Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".

Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Любовь Степушова Одесса и остров Змеиный - сегодня главные цели СВО РФ Любовь Степушова Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Последние материалы
София Эззиати об СВО: Людям "надо отстраниться от ситуации как от персональной"
Боевики из "Азова"* публикуют "романтичные" фото катакомбной жизни
New York Post: Для покупки стейка при Байдене американцам нужна ипотека
Бойцы ДНР: Киев признал ошибки, Одесса и Харьков не повторят судьбу Мариуполя
Артиллерия ВС РФ точными ударами уничтожила позиции ВСУ на Лиманском направлении
Медведев: РФ достигнет целей спецоперации, несмотря на помощь США Украине
Минобороны РФ: "Ракетные войска уничтожили 407 районов скопления ВСУ и техники"
Baza: ПВО в Курской области ликвидировали два беспилотника Ту-143 "Рейс"
Шестой пакет санкций: России нельзя сдаваться
Польша обвинила дипломатов РФ в провокации за возложение цветов в День Победы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников