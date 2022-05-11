Украинский сержант рассказал об "успехах" ВСУ в Донбассе: печально всё

Российская армия имеет количественное преимущество в живой силе и технике. Украинские военные в панике бросают позиции и бегут. Об этом рассказал сержант 81-й бригады ВДВ ВСУ, уроженец Житомира, который находится сейчас в зоне боевых действий в Донбассе.

На вопрос об успехах украинской армии он ответил так: "Печально всё". По словам сержанта, на некоторых участках люди бегут просто из-за одного вида "русского танка". Именно одного танка, а не соединения, подчеркнул он.

Дезертиров пытаются ловить по лесам. Тех, кто уже морально подавлен, отправляют "к чёртовой матери", а тех, кто более-менее уверен в себе, оставляют и занимают позиции заново, добавил сержант.

"По факту если говорить, то, наверное, где-то недели три русские войска шли просто без боёв", — заявил украинский военный.

Он также заметил, что несколько дней назад его подразделение понесло потери в количестве 17 человек только за один час. Убыль личного состава восполняют за счёт мобилизованных граждан.

Ранее экс-депутат Рады Кива, рассказал, что киевский режим отдал приказ СБУ разобраться с теми, кто посмел обратиться к Зеленскому с критикой или просьбами о спасении родных и близких.