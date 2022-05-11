США стремятся добиться поражения РФ на Украине, однако за американской эйфорией от поддержки Киева скрывается отсутствие долгосрочной стратегии. Об этом сообщает Le Monde.
По информации издания, в объединениях экспертов, занимающихся внешней политикой, ощущается желание любыми средствами сделать так, чтобы спецоперация РФ на Украине провалилась.
"Речь сейчас ведётся исключительно об украинских потребностях: больше ракет Stinger и Javelin, боеприпасов и беспилотников", — пояснил научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.
Источники Le Monde отмечают, что Вашингтон даже не рассматривает мирное урегулирование конфликта. При этом эксперты подчеркнули: внятной стратегии по Украине у США нет.
В материале сказано, что Штаты сейчас оказывают такую поддержку Киеву, которая ещё два месяца назад казалась невозможной. Например, в Германии американские военные организовали обучение для 200 представителей ВСУ по применению гаубиц М-777.
"Чем больше успехов у украинских военных, тем больше соблазн продолжать конфликт", — заключил автор статьи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".