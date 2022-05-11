Le Monde: за эйфорией США от поддержки Украины скрывается отсутствие стратегии

США стремятся добиться поражения РФ на Украине, однако за американской эйфорией от поддержки Киева скрывается отсутствие долгосрочной стратегии. Об этом сообщает Le Monde.

По информации издания, в объединениях экспертов, занимающихся внешней политикой, ощущается желание любыми средствами сделать так, чтобы спецоперация РФ на Украине провалилась.

"Речь сейчас ведётся исключительно об украинских потребностях: больше ракет Stinger и Javelin, боеприпасов и беспилотников", — пояснил научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

Источники Le Monde отмечают, что Вашингтон даже не рассматривает мирное урегулирование конфликта. При этом эксперты подчеркнули: внятной стратегии по Украине у США нет.

В материале сказано, что Штаты сейчас оказывают такую поддержку Киеву, которая ещё два месяца назад казалась невозможной. Например, в Германии американские военные организовали обучение для 200 представителей ВСУ по применению гаубиц М-777.

"Чем больше успехов у украинских военных, тем больше соблазн продолжать конфликт", — заключил автор статьи.