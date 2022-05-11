Кива: СБУ приказано "отработать" всех, кто посмел обратиться к Зеленскому

На Украине начата работа с теми, кто записывал и выкладывал в Сеть обращения к президенту Владимиру Зеленскому и командованию ВСУ. Об этом рассказал бывший народный депутат Рады, оппозиционер Илья Кива, скрывающийся от преследования в России.

Киевский террористический режим приказал умирать молча, считает политик.

Его источник в СБУ сообщил, что была поставлена задача — "отработать" всех тех, кто в публичной плоскости посмел обратиться к президенту Зеленскому и командованию ВСУ, с критикой или просьбами о спасении близких и родных, находящихся на позициях в зонах боевых действий, в частности на Луганском направлении, где сейчас самые большие потери.

Контрразведкой также срочно будет проведена работа с младшим командным составом ВСУ на предмет выявления недовольных и потенциальных дезертиров, среди военнослужащих, добавил Кива.

"Гражданских запугивают — государственной изменой, военных заставляют молчать — трибуналом", — заключил он.