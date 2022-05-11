Киев готов выйти из конфликта, но на определённых условиях, которые Москва вряд ли примет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна отдать освобождённые территории под контроль Киева и выплатить компенсацию.
"Конец конфликта для Украины — это, конечно, освобождение территорий. И выплаты России за все… за весь ущерб, который был нам нанесен", — цитирует Кулебу издание Politico.
Если в начале специальной военной операции победа Украины выглядела так, что ВС России не получат больше территории, чем были у них под контролем последние 8 лет, то сейчас Киев согласится только на полный контроль на всей территорией Украины, сообщает издание.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".