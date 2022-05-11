Politico: Кулеба выдвинул ультиматум России для выхода из конфликта на Украине

Киев готов выйти из конфликта, но на определённых условиях, которые Москва вряд ли примет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна отдать освобождённые территории под контроль Киева и выплатить компенсацию.

"Конец конфликта для Украины — это, конечно, освобождение территорий. И выплаты России за все… за весь ущерб, который был нам нанесен", — цитирует Кулебу издание Politico.

Если в начале специальной военной операции победа Украины выглядела так, что ВС России не получат больше территории, чем были у них под контролем последние 8 лет, то сейчас Киев согласится только на полный контроль на всей территорией Украины, сообщает издание.