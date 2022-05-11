В Днепре снесли памятник комсомольцам, который был установлен за деньги жителей

Под тотальную "дерусификацию" и повсеместный снос монументов времён СССР попал и памятник комсомольцам в Днепре. Интересно, что его установили только в 2010 году.

Чем не угодил памятник властям, неясно. Монумент возвели во времена "современной Украины", всего 12 лет назад.

Кроме того, инициаторами стали местные жители, они же и собирали пожертвования на его установку, передаёт "Страна.ua".

Постамент представляет собой парня и девушку, которые сажают дерево, а посвящён он Октябрьской революции. Надпись, высеченная в камне, гласит: "Легенды расскажут, какими мы были".