Косачёв: отношения России со странами Европы, входящими в НАТО, деградировали

Россия находится в сложных отношениях с европейскими странами, которые вступили в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

По его словам, каждый "натовский новобранец" интерпретировал новую европейскую позицию в "строительство стен и рытьё окопов", огораживающих Россию.

"Ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, у России отношения не улучшились, большей частью они радикально деградировали", — отметил политик.

Как подчеркнул Косачёв, Москва не виновата в разрушении связей между государствами. Он обратил внимание на то, что у РФ в Европе нет ни одной военной базы, а у США их сразу 37 в 11 странах.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии и Швеции планируют одновременно направить заявки на вступление в Североатлантический альянс в начале следующей недели.