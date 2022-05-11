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Автор Екатерина Широкова

Французы заподозрили Минобороны и Киев в сокрытие данных по военной помощи

Мир

Член Национального собрания Франции Себастьян Надо обратился к министру обороны страны Флоранс Парли с требованием раскрыть точные данные о военной финансовой помощи Киеву с начала спецоперации на Украине.

Французы заподозрили Минобороны и Киев в сокрытие данных по военной помощи

По словам парламентария, только до середины апреля французские власти заявляли, что передали Украине вооружение на сумму €100 млн. Однако, на заседании комитета по иностранным делам, при участии делегации из Киева, украинцы "умоляли предоставить стране больше техники".

"Кто говорит правду? Нет ли недопонимания? Что именно происходит? Чтобы прояснить эти противоречия трагического характера, он (Себастьян Надо. — Прим.ред.) просит её (Флоранс Парли. — Прим.ред.) дать национальным представителям и в их лице французским гражданам, европейским гражданам и украинским гражданам точный ответ о поставленных вооружениях и о суммах", — цитирует обращение депутата RT.

Как подчеркнул Надо, необходимо, чтобы власти отчитывались за каждый транш помощи, как это делают в Германии или Великобритании.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина франция
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