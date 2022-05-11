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Автор Юлия Миленина

Цеков: покинувшие Украину политики возвращаются на освобождённые территории

Мир

Украинские политики, покинувшие страну после 2014 года в связи с преследованиями, постепенно возвращаются на освобождённые российскими военными территории. Об этом сообщил сенатор Сергей Цеков.

Цеков: покинувшие Украину политики возвращаются на освобождённые территории

По его словам, многие из них входят в состав военно-гражданских администраций. Как отметил сенатор, политики действуют очень активно, ведь они знают местную специфику и готовы работать на благополучие освобождённых территорий.

"Ряд тех политиков, которые были вынуждены уехать в 2014 году с территорий Украины, потому что они преследовались за свои убеждения и взгляды, вернулись и сейчас входят в военно-гражданские администрации", — сказал Цеков в интервью ТАСС.

Он добавил, что специалисты из бывших регионов Украины всё чаще выражают готовность работать на освобождённых землях. Речь идёт о жителях Крыма, ДНР и ЛНР. Сенатор подчеркнул: все они должны понять, что на освобождённые территории никогда не вернутся украинские боевики.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина сергей цеков
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